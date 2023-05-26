جمهور الجزيرة مباشر: الحياة في السودان كانت صعبة خلال السلم فما بالك بالحرب؟ (فيديو)

عبّر جمهور الجزيرة مباشر عن المعاناة اليومية في ظل القتال الدائر في السودان عبر مقاطع فيديو أرسلوها للخط الساخن بالقناة.

وقال مشاركون إن انعدام الأمن جراء الاشتباكات الحالية تسبب في معاناة كبيرة للسودانيين، كما أثر في توافر احتياجات المواطنين الأساسية كالطعام والوقود.

وأضافوا أن ظروف الحياة كانت صعبة خلال وقت السلم، مؤكدين أن الأمور ازدادت صعوبة بسبب القتال.

وقالت إحدى المشاركات إن الناس تحاول التأقلم مع الوضع الحالي، في ضوء نهب المتاجر والأسواق وانتشار التهجم على المنازل والبيوت والتهديد بالسلاح وإغلاق العديد من المرافق.

وذكر أحد المشاركين أن الأزمة بدأت من عام 2018، عندما تحولت الحياة اليومية إلى صفوف ممتدة أمام المخابز ومراكز المرافق الأساسية.

وقال مواطن سوداني آخر إنه يقضي وقته في المساجد، مضيفًا أن المواطن السوداني يعاني من العديد من المشاكل في سبيل توفير قوت يومه.

وطالب مشاركون الطرفين بوقف الحرب فورًا، مؤكدين أنه لا يوجد منتصر فيها.