كيف تفاعل جمهور الجزيرة مباشر بعد إقالة البرهان لحميدتي من مجلس السيادة؟ (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع خبر إقالة القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، لمحمد حمدان دقلو “حميدتي” من منصب نائب رئيس مجلس السيادة عبر مقاطع فيديو أرسلوها للخط الساخن الخاص بالقناة.

ورأى مشاركون أن هذا “القرار الصائب” جاء متأخرًا “إذ كان من المفترض اتخاذه منذ بداية التمرد”.

وقال البعض إن القرار احتوى على نقائص “إذ يجب عدم الاكتفاء بالإقالة فحسب، بل التقديم للمحاكمة”.

واعتبر جزء من الجمهور أن مكونات الشعب السوداني جميعها تقف خلف القوات المسلحة، والدليل على ذلك هو التظاهر في الولايات جميعها دعمًا للجيش.

وتمنى متفاعل عبر الخط الساخن الخير والتوفيق والصلاح للشعب السوداني مقترحًا إشراك البرلمان في هذا القرار إما بالتصويت أو بالرفض.

وطالب آخرون من البرهان وحميدتي العودة إلى ثكناتهم وترك القضية للأحزاب السياسية، وبذلك يتم تكريس الحكم المدني عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف أحد المشاركين أن “القرار منطقي ومعقول جدًا ومنتظر، ويوحي بعدة أشياء إذ لا يمكن أن يكون حميدتي بمجلس السيادة في ظل هذا الاقتتال والانقسام بالإضافة إلى العداوة بينهما والتباعد السياسي”.

وفي وقت سابق الجمعة، أصدر البرهان الذي يشغل منصب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مرسومًا دستوريًا يقضي بإعفاء دقلو “حميدتي” من منصبه، وتكليف مالك عقار بدلًا منه.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الماضي، تشهد ولايات عدة في السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.