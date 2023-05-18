جمهور الجزيرة مباشر يندد بالاقتحامات الأخيرة للمسجد الأقصى (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع التطورات الواقعة في القدس المحتلة عبر إرسال مقاطع فيديو للخط الساخن الخاص بالقناة.

وقال المشاركون إن “مسيرة الأعلام” التي قامت بها دولة الاحتلال لن تتوقف إلا في حال توحد العرب وتوحدت المقاومة.

وشارك آلاف الإسرائيليين، الخميس، في مسيرة الأعلام التي تنظم سنويًا، وذلك بمشاركة وزراء وأعضاء الكنيست (البرلمان).

وفي وقت سابق الخميس، اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.