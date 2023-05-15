جمهور الجزيرة مباشر: تركيا دولة محورية في المنطقة وانتخاباتها مؤثرة على الدول العربية (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع الانتخابات التركية عبر ارسال مقاطع فيديو للخط الساخن الخاص بالقناة.

وقال مشاركون إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا سيكون لها تأثير على المنطقة العربية لكونها تجري في بلد قريب من الدول العربية وله علاقة بقضايا المنطقة مثل سوريا والعراق وفلسطين.

وقارن مشاركون بين السياسة الخارجية التي ينتهجها كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وبين تلك المتوقع أن ينتهجها المرشح المنافس كمال كليجدار أوغلو إذا فاز.

وتوقع مشاركون أن يعزز أردوغان من التواصل مع المنطقة العربية، بينما سيغير كليجدار أوغلو توجه السياسة الخارجية لتركيا وينفتح على أوربا.

وقال أحد المشاركين إن الانتخابات التركية ستؤثر على ملفات عربية عدة من بينها ملف اللاجئين، خاصة فيما يتعلق بأولئك الذين يعيشون في تركيا وحصلوا على جنسيتها.