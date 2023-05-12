جمهور الجزيرة مباشر: تمادي الاحتلال في عدوانه على غزة سببه صمت العالم والمقاومة هي الحل (فيديو)

لا يزال جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع تطورات الأحداث الجارية في فلسطين لاسيما غزة، عبر إرسال مزيد من مقاطع فيديو للخط الساخن الخاص بالقناة.

وندد المشاركون بما تقوم به إسرائيل في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، معتبرين أن انتهاكات جيش الاحتلال يعد عملًا مخالفًا للقيم والضمير الإنساني والاتفاقيات الدولية.

وقال جزء آخر من الجمهور إن العالم اليوم أصبح ينظر إلى تلك الرقعة الجغرافية الصغيرة وهي غزة، ويترقب ردة فعلها بعد أن بثت الرعب في قلوب الاحتلال.

كما ذكر مشاركون آخرون أن ما يجري في غزة من تمادي لدولة الاحتلال في اعتداءاتها هو بسبب صمت العالم، فعندما يقتل الفلسطيني لا أحد يندد بينما يغضب العالم كله لجرح إسرائيلي.

وأوضح آخرون أنه لا فائدة في التنديد مطالبين السلطة الفلسطينية بأن تقوم بوقف التنسيق الأمني بينها وبين إسرائيل، وأن تنضم للمقاومة.

وفي مقطع جاءنا من غزة، عبّر مواطن فلسطيني عن تعودهم على الحروب وتلقّي الصواريخ والرد، وعدم خوفهم أبدًا.

وقال أحد المشاركين إن حالة التخبط التي تعيشها إسرائيل والقصف الهمجي الذي تمارسه على غزة لا يعكس حجم الألم الذي بلي به يوم أمس، وحجم الخسائر السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تكبدها خلال الثلاثة أيام الماضية بسبب ضربات المقاومة.

وفي خضم هذه التفاعلات قال أحد المواطنين السودانيين إنهم يدينون هذه الانتهاكات الإسرائيلية، ويجب أن تقف فورًا.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ فجر الثلاثاء إلى 30 شهيدًا و93 مصابًا، بينهم أطفال ونساء.