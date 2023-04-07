جمهور الجزيرة مباشر يتضامن مع الفلسطينيين في وجه اعتداءات الاحتلال (فيديو)

أعرب جمهور الجزيرة مباشر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في وجه اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم.

وقالوا، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر الخط الساخن الخاص بالقناة، إن هذه الفترة العصيبة تحتاج من الفلسطينيين إلى الصبر، مؤكدين أن الظلم الذي يتعرضون له سيزول في نهاية المطاف.

ودعا مشاركون العرب والمسلمين في أنحاء العالم كافة إلى دعم الشعب الفلسطيني وتأييد المقاومة.

وطالبوا المقاومة بتوجيه رد قاس للاحتلال جراء الاعتداءات التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وقال أحد المشاركين إن على الفلسطينيين التعلم من أخطاء الماضي وتوحيد صفوفهم وتنشيط المقاومة السلمية، مشيرًا إلى انتفاضة الحجارة التي حظيت بتعاطف العالم وقتها آنذاك.