مشاهدو الجزيرة مباشر يتفاعلون مع إطلاق صواريخ ضد إسرائيل.. هذا ما قالوه (فيديو)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن إطلاق صواريخ ضد إسرائيل من شمال لبنان هو رد فعل طبيعي على ما يقوم به الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، خاصة ما حدث في القدس والمسجد الأقصى الأيام الماضية.

وذكر مشاركون عبر مقاطع فيديو أرسلوها للخط الساخن الخاص بالقناة، أن حكومة إسرائيل تعاني من مأزق داخلي وأزمة سياسية، وأشاروا إلى أن إسرائيل لا ترغب في الوقت الحالي في فتح جبهات عدة في وقت واحد.

وقال مشارك من قطاع غزة إن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان يعني أن القدس وحّدت المقاومة في كل مكان.

فيما قال آخر إن هذه الصواريخ “المباركة” هي رسالة رمضانية من الشعوب العربية تعبيرًا عن غضبهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني في وجه اعتداءات الاحتلال ضده وضد المقدسات في شهر رمضان.

ودعا مشاركون إلى توحيد محاور المقاومة جميعها للرد على اعتداءات قوات الاحتلال وحتى تحرير فلسطين.