جمهور الجزيرة مباشر يندد باقتحامات قوات الاحتلال للمسجد الأقصى (فيديو)

ندد جمهور قناة الجزيرة مباشر بالاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال لساحات المسجد الأقصى المبارك ومصلياته.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها للخط الساخن الخاص بالقناة، إن المستوطنين يهدفون من هذه الاقتحامات إلى إيجاد موطئ قدم لهم داخل الحرم القدسي لممارسة طقوسهم التلمودية.

وذكر مشاركون أن هذه الاقتحامات إنما تعبّر عن “احتقار” الاحتلال للفلسطينيين وللأمة الإسلامية جمعاء، قائلين إنها لم تكن لتحدث إذا اتحد العرب والأمة الإسلامية في وجهها.

وانتقد مشاركون المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا لوقف الاعتداءات والاقتحامات، التي تحدث بشكل يومي تقريبًا.

وقال مشاركون إن المقاومة هي السبيل الوحيد لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدسات الأمة دون مساومة، حسب رأيهم.