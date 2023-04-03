جمهور للجزيرة مباشر يعلق على موافقة إسرائيل على تشكيل “الحرس الوطني” (فيديو)

وصف مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر “الحرس الوطني” الإسرائيلي المزمع إنشاؤه بعد موافقة حكومة الاحتلال على طلب ايتمار بن غفير وزير الأمن الداخلي، بـ”الميليشيات العنصرية المتطرفة التي تهدف إلى قمع الشعب الفلسطيني وتمكين المستوطنين”.

وأضاف المشاركون في مقاطع مصورة أرسلوها عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر أن هذه الفكرة طرحت منذ اندلاع “هبة الكرامة” عام 2021 لمواجهة أي حراك فلسطيني داخل المناطق المحتلة عام 1948.

وأوضحوا أن جل عمل الجهاز الجديد سيكون في القدس المحتلة وداخل الأراضي المحتلة عام 1948، وكذلك في المدن الساحلية المحتلة التي يختلط فيها العرب واليهود، مطالبين المقاومة الفلسطينية بالجاهزية لمواجهة هذه “الميليشيات العنصرية المتطرفة”.

وأشار البعض إلى أن الحرس الوطني يعكس حالة الانقسام الداخلي في دولة الاحتلال، لافتين إلى تصريحات زعيم المعارضة يائير لابيد الذي وصف الحرس الوطني المزمع إنشاؤه بعد موافقة حكومة نتنياهو على مقترح الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بأنهم “بلطجية وميليشيات متطرفة”.

والاثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أعطى “الضوء الأخضر” لبن غفير لتشكيل “الحرس الوطني” من متطوعين وأفراد أمن وجنود سابقين.

وكان بن غفير اشترط تشكيل الجهاز للموافقة على تجميد آلية إقرار التعديلات القضائية بعد احتجاجات استمرّت أشهرًا وإضراب عام شل البلاد الاثنين الماضي.

وبن غفير معروف بتصريحاته المتطرفة والمثيرة للجدل، وهو يدعو إلى ضمّ الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، وطرد قسم من العرب الذين يحملون جواز سفر إسرائيلي والمتحدّرين من الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم بعد قيام إسرائيل عام 1948، وتوزيعهم على الدول المجاورة.

وفي شبابه وُجّه الاتهام لبن غفير أكثر من 50 مرّة بالحضّ على العنف أو باعتماد خطاب الكراهية.