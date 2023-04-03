مشاركون عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر ينددون باقتحامات الأقصى واعتداءات الاحتلال (فيديو)

ندد مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر، عبر الخط الساخن الخاص بالقناة، باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وطالب المشاركون، عبر مقاطع فيديو أرسلوها، المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة بالضغط على سلطات الاحتلال، وإيقاف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني “قبل فوات الأوان”.

وقال مشاركون إن اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني لن تتوقف، مضيفين أن الشعب الفلسطيني مناضل ويدافع عن حقه ويجاهد من أجل أرضه واستقلاليته.

وذكر مشاركون عبر الخط الساخن أن الانتهاكات غير مرتبطة بشخص معين، فالاحتلال “لا عهد له ولا ميثاق”.

وأضافوا أن الاعتداءات تتزايد يوما بعد يوم، ولن تتوقف إلا إذا اتحد المسلمون في وجهها.

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