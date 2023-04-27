سودانيون للجزيرة مباشر: ما يحدث في بلادنا فتنة أُعد لها مسبقا (فيديو)

يواصل جمهور الجزيرة مباشر تفاعله مع الأحداث الجارية في السودان عبر إرسال مقاطع فيديو للخط الساخن بالقناة.

وطالب العديد من المتفاعلين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” بوقف الحرب والاستماع إلى صوت العقل.

واعتبروا أن البرهان وحميدتي هما “السبب في إيصال السودان إلى الحال الذي هو عليه الآن من تراجع في التعليم وشح في الموارد الأساسية”، وفق رأيهم.

ورأى آخرون أن ما يحدث في السودان من اشتباكات، فتنة أُعدّ لها مسبقًا، “ويجب على الشعب السوداني دعم جيشه الوطني باعتباره صمام الأمان وله تاريخ على عكس قوات الدعم السريع”، داعين إلى عدم جعل المواطنين دروعًا بشرية.

وقال أحد المشاركين إن الشعب السوداني هو “من دفع ثمن هذه الحرب، خاصة في ظل وجود العديد من الحركات المسلحة وانتشار الشاحنات الحربية في الشوارع السودانية وسط الناس”.

وأوضح آخر أن “الشعب السوداني خلال 30 سنة مضت لم يجد الأمن والأمان في جميع الأطراف، لا سيما في السنوات الأخيرة من قبل جميع الأطراف المتحاربة”.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع لكل منهما.