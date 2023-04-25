جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل: السودان ينزلق إلى حرب أهلية بسبب صراع البرهان وحميدتي (فيديو)

واصل جمهور الجزيرة مباشر تفاعله لليوم العاشر على التوالي مع الأحداث الجارية في السودان عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن الخاص بالقناة.

وقال أحد المتفاعلين إن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) “لا علاقة لهما بالمواطن السوداني ولا بالحرية والديمقراطية، ولن يُسمح لكل منهما بالجلوس على كرسي الحكم الملطخ بدماء السودانيين”.

ودعا أحد المشاركين المواطنين إلى الوقوف مع الجيش لكونه قوة تابعة للدولة السودانية، وليست حكرا على فرد واحد مثل الدعم السريع، حسب رأيه.

كما رأى مشاركون أن هذا الصراع بين الطرفين في السودان يشكل تطورا خطيرا على المستوى الداخلي والخارجي، وهو ما يعطي مؤشرا سلبيا بشأن أمور عدة، مثل انزلاق البلاد إلى حرب أهلية مفتوحة والعزلة السياسية عن محيطها الإقليمي.

وفي خضم هذه المشاركات، قال أحد المواطنين السودانيين إن الحل للخروج من هذه الحرب هو “إقصاء كل من البرهان وحميدتي وقيادات عدة، وهكذا يبقى الجيش للشعب السوداني”.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات متضاربة بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.