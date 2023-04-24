سودانيون يطالبون عبر الجزيرة مباشر بإنهاء الحرب في البلاد (فيديو)

في خضم التفاعلات المتواصلة من جمهور الجزيرة مباشر من خلال مشاركاتهم عبر الخط الساخن الخاص بالقناة على مدار 24 ساعة، عبّر سودانيون عن أمنياتهم تجاه أوضاعهم المعيشية والحالة السياسية وشتى مناحي الحياة في البلاد.

وقال عدد من المشاركين إنهم يأملون رؤية بلدهم ينعم بالاستقرار والأمن والسلام، وأن تضع هذه الحرب أوزارها اليوم قبل الغد لأن “الوضع يفوق الوصف”، وفقا لكلامهم.

وخلال المداخلات، سلّط مواطن سوداني الضوء على الأزمات الحياتية التي يعانيها في ظل الصراع الدائر، مثل (انقطاع المياه والكهرباء- انقطاع شبكات الإنترنت والاتصالات- انقطاع الإمداد الغذائي والدوائي- وتفاقم كارثة استهداف المستشفيات).

وعبّر أحد المتابعين عن تخوفه الشديد من هروب أعداد كبيرة من السجناء والسجينات، معتبرا الأمر انفلاتا أمنيا جسيما، وقال إن “منهم (السجناء) القاتل والسارق، ومنهم تاجر المخدرات.. فأين أمان الشعب؟!”.

وقال أحد المواطنين إن هذه الحرب استنزفت السودان ومقدراته، وأفنت ثرواته المختلفة، لا سيما الثروة البشرية.

وفي 15 أبريل/نيسان الجاري، تبادل الجيش و”الدعم السريع” اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.