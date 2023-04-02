ماذا قال جمهور الجزيرة مباشر عن تأجيل توقيع الاتفاق السياسي في السودان؟ (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع قرار تأجيل توقيع الاتفاق السياسي في السودان إلى 6 أبريل/نيسان لحل الخلافات، عبر مقاطع فيديو أرسلوها إلى الخط الساخن الخاص بالقناة.

وقال مشاهدون إن العسكريين هم السبب الرئيسي في المشكلات التي يمر بها السودان، وإن استمرار الأزمة يمكن أن يقود البلد إلى مصير دول عربية تشهد حروبا أهلية مثل ليبيا واليمن وسوريا.

بينما رأى آخرون أن الاتفاق السياسي سيتم، وسيجري تشكيل حكومة مدنية ستتحمل عبئا ثقيلا حتى تستطيع التحرك إلى الأمام وتغيير الوضع السياسي والاقتصادي الراهن، كما قد تتعرض إلى مكائد ومؤامرات، حسب قولهم.

وأعرب البعض عن اعتقادهم بأن الشعب السوداني أصيب باليأس من اكتمال عملية سياسية تقود إلى انتخابات حرة ونزيهة.

ومع هذا الجدل الواسع وتباين الآراء، قال أحد المشاركين إن هذا الاتفاق لن يتم إلا في حال اتفاق جميع السودانيين على معايير معينة تخول لهم الخروج من هذه الأزمات السياسية المتتالية.

وكانت الأطراف المدنية والعسكرية في السودان اتفقت، اليوم السبت، على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في 6 أبريل/نيسان الجاري.

وأفاد خالد عمر يوسف، المتحدث باسم العملية السياسية بالسودان، بأن اجتماعا انعقد في القصر الجمهوري بالخرطوم، ضم رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وقادة القوى المدنية المُوقعة على الاتفاق الإطاري، والآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي وهيئة إيغاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة (يونيتامس).