سودانيون يروون للجزيرة مباشر تفاصيل ما يعيشونه في ظل الاشتباكات (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع الاشتباكات الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد، حيث شرحوا عبر مقاطع فيديو ما يتعرضون له من معاناة في ظل انقطاع الماء والكهرباء.

وقالت إحدى المشاركات عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن الناس يعيشون حالة رعب حقيقي وحالة خوف وحالة فزع وحالة جوع بسبب الاشتباكات، وأكدت أن الأوضاع مأساوية وقالت “نحن نموت، أنقذونا”.

وشكا عدد من المشاركين تفاصيل ما يعانونه جراء الاشتباكات، وقال أحد المتداخلين إن هناك صعوبة في الوصول إلى المستشفيات بسبب محاصرة قوات الدعم السريع وتبادل إطلاق النار بينها وبين الجيش السوداني في مناطق عدة.





ووصف صعوبة الأمر أيضًا في ظل عدم قدرة المستشفيات على استقبال جميع الحالات بما فيها الإصابات بسبب انقطاع خدمات المياه والكهرباء.

ويأتي ذلك إلى جانب انقطاع الإمداد الغذائي والدوائي في ظل إغلاق المحال والأسواق، الذي أدى إلى تفاقم الأزمات منذ بداية الاشتباكات يوم السبت.

ودعا بعض المتداخلين عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر إلى تكاتف كل فصائل الشعب السوداني للنجاة من الأزمة الخطيرة التي تعصف بالبلاد، معتبرين الأمر اختبارًا لمدى تلاحم كل قوى الشعب.





وقدّم بعض المتداخلين نصائح رأوها ضرورية للخروج من الأزمة الخانقة وحالة الخلاف التي وصلت إلى حد الاقتتال بين العسكريين في السودان، ودعوا إلى تكاتف كل فصائل الشعب السوداني بجميع فئاته.

وطالب آخرون بضرورة تدخّل كل المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان لدراسة الوضع المأساوي للمواطن السوداني خلال هذه الاشتباكات، وإيجاد الحلول اللازمة له ومساعدته على تخطي هذه الأزمة.