جمهور الجزيرة مباشر: الخلاف بين البرهان وحميدتي هدفه الالتفاف على تسليم السلطة للمدنيين (فيديو)

توقع عدد من جمهور الجزيرة مباشر عدم تطور الخلاف بين عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش في السودان ونائبه محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع.

وقال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر، في مقاطع مصورة أرسلوها عبر واتساب الخط الساخن للقناة، إن الخلاف “إن وجد” فهو سياسي ولن يكون عسكريًا.

وأوضح مشاركون أن ما يحدث من خلاف ظاهر بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ليس له أساس واقعي على الأرض، وإنما هدفه هو الالتفاف على تسليم السلطة للمدنيين.

وأضافوا أنه كلما اقترب موعد توقيع الاتفاق النهائي “أثاروا بعض القلاقل من أجل عرقلة تسليم السلطة”.

وذهب مشاركون إلى أن كل ما يجري في السودان حاليًا هو في إطار تبادل الأدوار بين الجيش وقوات الدعم السريع من أجل تعطيل المسار الديمقراطي وتسليم السلطة للمدنيين.

وطالبوا الأطراف جميعها بحسن النوايا وإعلاء مصلحة البلاد وعدم جر السودان إلى دوامة العنف المسلح، مؤكدين ضرورة الاحتكام للشعب والذهاب إلى صناديق الانتخابات.