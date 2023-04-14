تصاعد الخلاف بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”.. جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع الأحداث الجارية بالسودان فأرسلوا إلى القناة مقاطع فيديو عبر واتساب الخط الساخن، تعبر عن مواقفهم وتوقعاتهم بهذا الشأن.

وذكر متابعون في مقاطعهم تعليقًا على التوتر الواقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أن ما يحدث يظهر أن الخلاف بين القوى العسكرية على “مستقبل السودان” وليس على “عملية الدمج والإصلاحات”.

وطالب بعض المشاركين، الأطراف بضبط النفس وتهدئة الأوضاع “فالشعب السوداني غني عن كل هذه المشاكل، والمواطن البسيط لا تهمه كل هذه الأمور”، حسب تعبيرهم.

وقالت إحدى المشاركات عبر الخط الساخن إنها تخشى من انهيار الاتفاق السياسي الأخير أمام الخلافات الداخلية، والعودة إلى نقطة الصفر في السودان، معربة عن أملها في عودة الاتفاق مجددًا.

ودعا جمهور الجزيرة مباشر الشعب السوداني إلى “لمّ الشمل والحفاظ على تراب السودان ولحمة شعبه التي ناضلوا من أجلها”.

مقاطع متداولة تظهر وصول آليات عسكرية تابعة لـ #الدعم_السريع إلى العاصمة السودانية #الخرطوم pic.twitter.com/Tl1Yw0c9e5 — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) April 13, 2023

وفجر الخميس، اتهم الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قوات الدعم السريع بـ”التحشيد والانتشار والتحرك داخل الخرطوم وعدد من المدن دون موافقة قيادة الجيش”.

وتصاعد التوتر في اليومين الأخيرين، على خلفية خلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن قضايا فنية تتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية في السودان.

وفي 5 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت أطراف العملية السياسية إرجاء توقيع الاتفاق النهائي إلى “أجل غير مسمى”، بسبب استمرار المباحثات بين الأطراف العسكرية.

وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق الذي كان مقررا في 6 أبريل الجاري، بعد أن كان مزمعًا مطلع الشهر نفسه؛ وذلك بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع.​​​​​​​