جمهور للجزيرة مباشر: لهذه الأسباب منع نتنياهو المستوطنين من دخول الأقصى حتى نهاية رمضان (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع المستوطنين من دخول المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وقال مشاركون عبر مقاطع فيديو أرسلوها إلى الخط الساخن الخاص بالجزيرة مباشر، الثلاثاء، إن نتنياهو يمارس “الإرهاب والإجرام” ضد الشعب الفلسطيني.

وأفاد بيان أصدره مكتب نتنياهو، الثلاثاء، أنه سيتم حظر زيارات اليهود والسائحين لمجمع المسجد الأقصى في القدس المحتلة حتى نهاية شهر رمضان.

وأثار اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي للحرم القدسي، الأسبوع الماضي، هجمات صاروخية على إسرائيل من غزة ولبنان وسوريا قوبلت بضربات إسرائيلية.

ورأى مشاركون أن القرار جاء نتيجة الأزمات الداخلية وضغوط المجتمع الدولي على حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال آخرون إن نتنياهو يحاول بقراره امتصاص الغضب الإسلامي، والتهدئة مع المقاومة الفلسطينية بدل الانجراف نحو حرب معها.

ورأى جمهور الجزيرة مباشر أن هذه الخطوة ستليها مواجهات عنيفة مع المستوطنين وقوات الاحتلال، ونبّهوا الفلسطينيين إلى الاستعداد للمواجهة.