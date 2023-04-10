جمهور للجزيرة مباشر: الأقصى “خط أحمر” ولن نبخل عليه بأرواحنا (فيديو)

أظهر جمهور لقناة الجزيرة مباشر دعمًا كبيرًا للمسجد الأقصى ضد اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد مشاركون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن الأقصى خط أحمر بالنسبة للمسلمين وأنهم “لن يبخلوا عليه بأرواحهم”.

وشجب المشاركون انتهاكات الاحتلال داخل المسجد وباحاته، من اعتقال واعتداء وإطلاق نار على المعتكفين والمصلين.

وطالب الجمهور الحكومات العربية والإسلامية باتخاذ مواقف حازمة ضد سلطات الاحتلال، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها للضغط عليها وإيقاف انتهاكاتها بحق المسجد الأقصى والفلسطينيين المرابطين به. وأشاروا إلى ضرورة تفعيل دور الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد المشاركون ضرورة الرد على كل اقتحام أو عدوان على المسجد الأقصى، موضحين أن ردود المقاومة تبث الرعب في قلوب المستوطنين وجنود الاحتلال، وتجعلهم يفكرون قبل تكرار الاقتحامات.

ودعا جمهور الجزيرة مباشر الشعوب العربية والإسلامية إلى تنظيم مسيرات احتجاجية سلمية في كل البلدان تنديدًا بجرائم الاحتلال، بالإضافة إلى توسيع التغطية الإعلامية للانتهاكات الإسرائيلية لفضح جرائم الاحتلال أمام الرأي العام العالمي.

وحث المشاركون الشعوب العربية والإسلامية على الدعاء للشعب الفلسطيني في كل المساجد خاصة في صلاة التراويح خلال هذه الأيام المباركة.