جمهور الجزيرة مباشر يعبر عن غضبه إزاء الاغتيالات الإسرائيلية المستمرة للفلسطينيين (فيديو)

عبّر جمهور الجزيرة مباشر عن غضبه تجاه الاغتيالات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين، عبر تصوير مقاطع فيديو أرسلوها إلى الخط الساخن الخاص بالقناة.

وقال الجمهور في تلك المقاطع إن قوات الاحتلال لا تعرف الرحمة والسلام، واصفا قلوبها بأنها قاسية، ومؤكدًا أن ممارساتها هي نتيجة لسياسات الاحتلال الإجرامية التي فاقت وتعدت مفهوم الجرائم.

كما رأى عدد من المشاركين عبر الخط الساخن أن إسرائيل لا تكترث لأي تنديد أو مبادرات عالمية أو عربية بل تضرب بجهود عمليات السلام عرض الحائط وتواصل إمعانها في اغتيال واعتقال الشعب الفلسطيني البريء، على حد قولهم.

لم يكتفِ جمهور الجزيرة مباشر بالتنديد فقط، بل دعا العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الوقوف ضد هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميًّا والجلوس على طاولة الحوار وإجراء المفاوضات السياسية ومحاربة الاحتلال اقتصاديا إن تطلب الأمر.

وأشار إلى وجوب اتحاد الفرقاء الفلسطينيين من حركة فتح وحماس، باعتبار أن العدو واحد وهدفه واحد وهو طمس الهوية الفلسطينية، حسب تعبيرهم.

وجاءت هذه الردود الغاضبة نتيجة اغتيال قوات الاحتلال اليوم الخميس لثلاثة فلسطينيين بإطلاق النار عليهم داخل مركبتهم، عند مدخل بلدة جبع جنوب جنين.

وتصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ مطلع عام 2023، وأسفرت عن مقتل 78 فلسطينيًّا -بما فيهم شهداء اليوم- و14 إسرائيليًّا في عمليات متفرقة.