مشاهدو الجزيرة مباشر يحتفون بالمرأة في يومها العالمي (فيديو)

قال مشاركون عبر الجزيرة مباشر إنهم يتمنون أن تحظى المرأة بجميع حقوقها في الوطن العربي أسوة بالرجل، مشيرين إلى أنها نصف المجتمع.

وقدّم المشاركون في برنامج (صوت الناس) التهنئة إلى المرأة في ذكرى اليوم العالمي للمرأة، الموافق الثامن من مارس/آذار من كل عام.

وأشاد مشاركون عبر مقاطع فيديو بأدوار المرأة وتضحياتها التي قدمتها -ولا تزال- في التربية وبناء المجتمع، في حين ذهب أحد المشاركين إلى المقارنة بين نساء الحاضر والماضي، معتبرا أن دور الأخيرات في التربية والتأسيس كان أكثر فعالية.

وأشار مشاركون إلى القيمة والمكانة التي منحها الإسلام للمرأة، فجعلها مُكرَّمة وهي أم وزوجة وابنة أيضا، واستشهد واحد من المشاركين بالحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم “أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك”.

ورأى بعض المشاركين في برنامج (صوت الناس) أن المرأة تتمتع بحقوقها اليوم، بعد أن عانت سابقا من عدم إنصافها وانتهاك حقوقها.

وتحدد الأمم المتحدة يوم الثامن من مارس يوما عالميا للمرأة، بعد عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945، للدلالة على الاحترام العام وتقدير المرأة لإنجازاتها.