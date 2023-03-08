جمهور الجزيرة مباشر: اقتحامات الاحتلال للمدن الفلسطينية جريمة حرب والمقاومة هي الحل (فيديو)

أدان جمهور برنامج (صوت الناس) على الجزيرة مباشر الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدن الضفة الغربية وهدم المنازل وقتل الفلسطينيين.

ورأى الجمهور أن عدوان الاحتلال على جنين ونابلس جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل جرائمه، الذي من الواضح أنه لا ينوي التراجع عنه، وأفاد أحد المشاركين بأن الاحتلال لا يسعى بذلك إلى التهدئة أو إيجاد حلول.

وطالب عدد من المشاركين في مقاطع مصورة الدول العربية بالاتحاد ومساندة الشعب الفلسطيني وتصعيد قضيته في الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات أكثر صرامة، وذهب البعض إلى مطالبة الإدارة الأمريكية بالوقوف في وجه الاحتلال وإعادة إلى الفلسطينيين حقهم.

وشدّد جمهور الجزيرة مباشر على ضرورة ردع دولة الاحتلال عن انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، واصفين الصمت العربي بأنه وصمة عار على جبين الأمة العربية.

وانتقدوا “الصمت العربي” تجاه ما يحدث من انتهاكات واقتحامات متكررة من قبل حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، وذهب مشارك إلى أنه “من الواضح أن هذه الحكومة ستُصعّد في وجه المنطقة كلها وليس الفلسطينيين فقط”.

واتهم الجمهور حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنها تهرب من أزماتها الداخلية بمزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني، متوقعين استمرار عمليات الاقتحام والقتل والتهجير بحق الشعب الفلسطيني وإبادة مدن وقرى فلسطينية بأكملها، كما صرّح بذلك وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش.

وأكد جمهور الجزيرة مباشر ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية والوقوف خلفها لردع الاحتلال وتحرير أرض فلسطين المحتلة، معتبرين أن “الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، وما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة”.

وقلل جمهور الجزيرة مباشر من “إمكانية أن يحقق مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أي نجاح في ردع الاحتلال أو المساعدة في تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 6 مواطنين وإصابة 26 آخرين، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

واستهدفت قوات الاحتلال بصاروخ منزلا في مخيم جنين، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منه، كما نشرت عشرات القناصة على أسطح العمارات التجارية والسكنية في جنين ومخيمها.

وشيع آلاف الفلسطينيين، اليوم، شهداء مخيم جنين الستة، حيث رُفعت جثامينهم على الأكتاف وسط صيحات الغضب ودعوات إلى الانتقام.

وانطلقت الليلة الماضية مسيرات حاشدة وسط رام الله، جابت شوارع المدينة، وسط هتافات مستنكرة لجريمة الاحتلال في جنين ومخيمها، وهتافات مساندة للأسرى في خطواتهم النضالية.