جمهور الجزيرة مباشر يندد بالاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى (فيديو)

ندد جمهور الجزيرة مباشر باقتحامات المتطرفين اليهود المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، برعاية جنود الاحتلال.

وقال عدد من المشاركين عبر “الخط الساخن” إن هذه الاقتحامات لم تكن صدفة، وإنما هي خطط مدعومة ومدروسة من الحكومة الإسرائيلية وسط صمت الأمم المتحدة إزاء هذه التجاوزات، ووصفوا المستوطنين وحكومة الاحتلال بأنهما وجهان لعملة واحدة.

ولم يكتف جمهور الجزيرة مباشر بالتنديد فقط، بل قدم حلولا للتصدي لوقف هذه الاقتحامات تمثلت في ضرورة تكثيف المطالبات الدولية بوقف هذه الاعتداءات، وتصدي الشعوب والدول العربية لها، إضافة إلى استمرار المقاومة المسلحة من قبل الفلسطينيين، حسب رأيهم.

ورأى بعضهم أن القوة لا تواجه إلا بالقوة، وأنه يجب تسليح الشعب الفلسطيني ليواجه اعتداءات المستوطنين المتكررة، فهذا الكيان لا يفهم إلا لغة القوة.

ودعا المشاركون الشباب العربي إلى مدّ يد العون إلى الفلسطينيين لحماية الأقصى، كما طالبوا بوقف التنسيق بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم عشرات من المستوطنين المسجد الأقصى اليوم الثلاثاء من جهة باب المغاربة وجالوا فيه جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت “منظمات الهيكل” المزعوم قد دعت إلى تنظيم اقتحامات جماعية مكثفة لساحات المسجد الأقصى اليوم وغدا، تزامنًا مع احتفالاتهم الدينية.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك يوميا لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لفرض التقسيم الزماني فيه.