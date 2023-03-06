ردود فعل متباينة حول دعوة “اتحاد الشغل” التونسي إلى التظاهر ضد قيس سعيّد (فيديو)

تباينت آراء جمهور الجزيرة مباشر حول جدوى المظاهرات التي ينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل للضغط على الرئيس قيس سعيّد، إذ أكد بعضهم أن الاتحاد مكون أساسي في المجتمع، ويضم كل النقابات المهنية والعمالية، وكان له دور كبير في إنجاح الثورة التونسية.

وطالبوا، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر، الاتحاد العام التونسي للشغل بالاستمرار في التظاهر والضغط من أجل إعادة تونس إلى المسار الصحيح، بعد أن أصبحت تعاني آثارًا اقتصادية وسياسية كبيرة جرّاء إجراءات قيس سعيّد.

في حين قلّل آخرون من أهمية مظاهرات الاتحاد، مشيرين إلى أن هدف الاتحاد والرئيس قيس سعيّد واحد، وهو إقصاء المعارضة وإنهاء الإسلاميين، لافتين إلى أن الاتحاد لن يُصعّد ضد الرئيس لأنهما “وجهان لعملة واحدة”، على حد وصفهم.