تباين آراء جمهور الجزيرة مباشر بشأن إجراء الانتخابات في ليبيا خلال 2023 (فيديو)

اختلفت آراء وتوقعات جمهور الجزيرة مباشر بشأن إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا خلال عام 2023 الجاري.

وقال عدد من المشاركين عبر “الخط الساخن” للجزيرة مباشر إنه لا بد من حدوث توافق بين الفرقاء السياسيين في ليبيا على قاعدة دستورية حتى يمكن إجراء الانتخابات.

في حين استبعد آخرون إجراء الانتخابات خلال 2023، نظرا لاتساع الخلافات بين مختلف المكونات السياسية في البلاد، مشيرين إلى فشل المحاولات السابقة لإجرائها.

كما أوضح بعض المشاركين عبر “الخط الساخن” للجزيرة مباشر أن المشكلة لا تكمن في الانتخابات بل في نتائجها التي يمكن تزويرها، على حد قولهم.

وقال مشاركون إنه يجب أن يؤمن الجميع بالتداول السلمي للسلطة والاحتكام إلى الصندوق والبرامج الانتخابية.

فهل ستُجرى انتخابات رئاسية هذا العام في ليبيا؟ شاركنا رأيك عبر “الخط الساخن” للجزيرة مباشر.