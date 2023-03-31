جمهور الجزيرة مباشر يطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين بالسجون المصرية (فيديو)

طالب جمهور الجزيرة مباشر بالإفراج عن الصحفي بالقناة هشام عبد العزيز وبقية الصحفيين المعتقلين في السجون المصرية عبر مقاطع فيديو أرسلوها للخط الساخن الخاص بالقناة.

وتمنى المشاهدون عبر تسجيلاتهم المصورة الإفراج عن الصحفيين المعتقلين بمناسبة شهر رمضان، بعد نحو 3 سنوات من الغياب عن مائدة الإفطار رفقة عائلاتهم.

وطالب مشاركون السلطات المصرية بإطلاق سراح الزملاء الصحفيين بأسرع وقت ممكن، حيث أنهم “اعتقلوا بلا ذنب وبلا محاكمة” مشيرين إلى احتياج عائلاتهم لهم في هذه الأوقات.