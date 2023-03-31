جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع يوم الأرض الفلسطيني.. هذا ما قالوه (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع يوم الأرض الفلسطيني عبر مقاطع فيديو أرسلوها للخط الساخن الخاص بالقناة.

ودعا المشاركون بالنصر للشعب الفلسطيني، وأن تعود فلسطين عربية كما كانت وأن “يغادر العدو الإسرائيلي صاغرا” حسب تعبير بعضهم.

وطالب آخرون من العرب والمسلمين أن يتوحدوا ويناصروا الشعب الفلسطيني وأن يدعموهم بالنفس والمال، بالإضافة إلى الدعوات في شهر رمضان.

ووصفت إحدى المشاركات في تسجيلها الشعب الفلسطيني بـ”العنيد”، لأنه يدافع عن أرضه وشعبه، معبرة عن دعمها لجميع الفصائل الفلسطينية المسلحة التي تقاوم من أجل الأرض، على حد قولها.

وفي زخم هذه المشاركات اعتبر أحد المتابعين أن يوم الأرض الحقيقي لا يستمتع به الفلسطينيين، حيث سيطر الاحتلال الإسرائيلي على مناطق واسعة وبنوا مستوطناتهم وهجروا الناس واستولوا على أراضيهم.

وختم أحد الفلسطينيين مقطع الخط الساخن لهذا اليوم بأبيات شعرية من النشيد الوطني الفلسطيني والتي تقول: “الأرض لنا الأرض لنا حرثناها بأناملنا سقيناها دم الشهداء فصارت تثمر الحنة”.