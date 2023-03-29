ما المكان الذي تتمنى أن تقضي فيه شهر رمضان؟ جمهور الجزيرة مباشر يجيب (فيديو)

تفاعل العديد من متابعي قناة الجزيرة مباشر مع سؤال عن المكان الذي يتمنون أن يقضوا فيه شهر رمضان الكريم.

وأعرب عدد كبير من المشاركين، عبر مقاطع فيديو أرسلوها إلى الخط الساخن الخاص بالجزيرة مباشر، عن أملهم في أن يتمكنوا من قضاء شهر رمضان في الأراضي المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وذكر مشاركون آخرون أنهم يتمنون قضاء شهر رمضان الكريم في المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه للتأكيد على الصمود والثبات.

وقال مشاركون إنهم يتمنون تمضية الشهر الكريم في بلادهم بصحبة الأهل والأصدقاء في الأجواء التي اعتادوا عليها.

وأنت عزيزي القارئ.. ما المكان الذي تريد أن تقضي فيه أيام شهر رمضان؟