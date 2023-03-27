تباين آراء السودانيين بشأن التحول للحكم المدني (فيديو)

تباينت آراء جمهور قناة الجزيرة مباشر بشأن تحسن الأجواء السياسية في السودان عقب إصدار المسودة النهائية للاتفاق السياسي، والتحول نحو الحكم المدني.

وربط مشاهدون للجزيرة مباشر في مقاطع مصورة أرسلوها عبر الخط الساخن للقناة بين توافر حسن النوايا وقيام أطراف العملية السياسة بمسؤوليتهم تجاه البلد خلال المرحلة المقبلة.

وطالب مشاهدون الأطراف السياسية في السودان بإعلاء مصلحة الوطن والبعد عما أسموه “صراع الكراسي”، لكي تنعم البلاد بالحكم المدني.

ودعا مشاهدون “الحرية والتغيير- الجبهة الديمقراطية” إلى الانخراط ضمن الاتفاق الإطاري من أجل إنجاح العملية السياسية في السودان.

وتوقع مشاركون بأن يتم تشكيل حكومة جديدة وفقًا لسياسة الأمر الواقع سواء بتوجيهات داخلية أو خارجية، مشيرين إلى أنها ستواجه عقبات من الأطراف المعارضة للاتفاق الإطاري.

ورأى آخرون أن التوجه إلى الحكم المدني في السودان هو “من رابع المستحيلات” على حد وصفهم.

وأعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، السبت، الانتهاء من صياغة مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة في البلاد، على أن يتم تسليمها، الأحد، للأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري لمناقشتها.