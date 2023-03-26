كيف تتعامل أسرتك مع ارتفاع الأسعار في رمضان؟ جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل (فيديو)

تفاعل العديد من متابعي قناة الجزيرة مباشر مع سؤال اليوم “كيف تتعامل أسرتك مع ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان؟” عبر مقاطع فيديو أرسلوها إلى واتساب الخط الساخن الخاص بالقناة.

وجاء فيها أن القناعة في شهر رمضان هي السبيل الوحيد لتفادي ألم الغلاء والتحكم في الذات، وأنه لا فرق بين من يفطر بدولار ومن يفطر بعشرة دولارات، وفق تعبيرهم.

وأوضحوا أن علاقة الإنسان بربه وتركيزه على العبادات تجعله مقتنعًا تمامًا بهذه الظروف العصيبة، على حد قولهم.

في حين رأى آخرون أن الإنسان مغلوب على أمره، مستشهدين بمقولة “العين بصيرة واليد قصيرة”، أي أن الإنسان يذهب إلى السوق لشراء ما يلزمه فيجد نفسه يبتاع ما يشتهيه حتى وإن كانت أسعاره غالية وقدرته الشرائية لا تكفيه، بحسب وصفهم.

ويأتي شهر رمضان هذا العام وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، والتأثيرات المستمرة لجائحة كورونا، والأحداث المتعلقة بتغير المناخ التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وأشار تقرير إلى أن المسلمين في بعض الدول سيتجهون إلى شراء أرخص اللحوم وبقايا الطعام للإفطار، كما لن تكون هناك ملابس جديدة لأطفالهم، ومع ذلك، يمكن لهذه الأزمة أن تقرّب أواصر الصلات داخل هذه المجتمعات.