ما العادة التي تحرص عليها في شهر رمضان؟ جمهور الجزيرة مباشر يجيب (فيديو)

هنأ جمهور قناة الجزيرة مباشر الأمة العربية والإسلامية بشهر رمضان الكريم عبر مقاطع فيديو أرسلوها للخط الساخن الخاص بالقناة.

وقال مشاركون إنهم يحرصون على عادات طيبة خلال الشهر الكريم مثل صلة الرحم وتلاوة القرآن وأداء الصلاة في المسجد.

وذكر مشاركون أنهم يحرصون على الإكثار من الاستغفار والجلوس مع الأهل والأصدقاء.

وأضاف مشاركون أن الأهم هو المداومة على هذه العادات الطيبة بعد شهر رمضان.

ودعا مشاركون الله أن يخفف على الأمة العربية والإسلامية خاصة الشعوب المضطهدة مثل فلسطين وسوريا.

وأنت عزيزي القارئ، ما العادة التي تحرص عليها في شهر رمضان؟