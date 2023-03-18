تعيين وزير داخلية جديد لتونس.. جمهور الجزيرة مباشر يعلق (فيديو)

تفاعل العديد من متابعي قناة الجزيرة مباشر، في مقاطع فيديو أرسلوها إلى الخط الساخن، مع خبر استقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين وتعيين كمال الفقي بدلًا منه.

ورأى مشاركون أن كمال الفقي هو الرجل المناسب في المكان المناسب بوصفه رجلًا يتعامل بالقانون واللوائح، بالإضافة إلى مناصرته المطلقة للرئيس التونسي قيس سعيّد ومعاداته لجبهة الخلاص الوطني المعارضة، وبناء على ذلك تم تعيينه حسب رأيهم.

في حين رأى آخرون أن تعيينه لن يغيّر شيئًا، وأن الأيام ستُبرز مدى خبرته، وأن الأهم من ذلك هو وحدة المعارضة التي وصفوها بالمشتتة، حسب تعبيرهم.

واستقال توفيق شرف الدين من منصبه وزيرًا للداخلية يوم الجمعة الماضي، في وقت عصيب تمر به تونس، وأرجع القرار إلى أسباب عائلية وشخصية.

وكان شرف الدين يُعَد في مرحلة ما أحد أقرب المسؤولين إلى الرئيس التونسي، لكنهما لم يظهرا معًا في العلن كثيرًا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتوسّع سعيّد في سيطرته على القوات الأمنية منذ يوليو/تموز 2021، عندما عزل حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان قبل أن يكتب دستورًا جديدًا أقرّه العام الماضي.