جمهور الجزيرة مباشر يندد بجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني (فيديو)

ندد جمهور الجزيرة مباشر بسلسلة الاغتيالات والاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وحمّل مشاركون، في مقاطع فيديو عبر الخط الساخن للجزيرة مباشر، حكومة الاحتلال المتطرفة المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم التي ترتكبها، قائلين إنها قناعة بأنه لن يحاسبها أحد على ما تقوم به.

وقال مشاركون إن هذه الجرائم المروعة لن تزيد الفلسطينيين إلا عزيمة وإصرارًا لتحقيق مطالبهم بنيل الحرية والاستقلال.

وأعرب مشاركون عن اعتقادهم بأن المقاومة المسلحة هي الوحيدة القادرة على ردع الاحتلال ليتوقف عن ممارساته وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.