تباين آراء جمهور الجزيرة مباشر بشأن نتائج مشروع الاتفاق السياسي النهائي بالسودان (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع سؤال اليوم “هل سيتجاوز السودان المرحلة السياسية الراهنة بعد الاتفاق بين قوى مدنية وعسكرية على مشروع الاتفاق السياسي النهائي؟”، وذلك عبر إرسال مقاطع فيديو إلى الخط الساخن الخاص بالقناة.

ورد المشاركون بأن ما يحدث في السودان اليوم لا علاقة له بالشرعية، وأن الشعب السوداني الآن مقتنع بأن الوضع السياسي لن يستقيم إلا حال حدوث انتخابات، واعتبروا أن كل القوى السياسية “فاشلة”، وجميع الاتفاقيات الحاصلة هي لتأخير الوقت فقط، على حد قولهم.

كما طالب بعض المشاركين أيضًا بحكومة مدنية تشارك فيها كل الأطراف مع إحداث برلمان ودستور ثوري ومسح هذه الاتفاقية بكل مساراتها.

وفي خضم هذه المشاركات توقّع مشاركون أنه قد يقرب الاتفاق من الوصول الى وضع مرض وطيب وحل سلمي يؤدي لاستقرار البلاد.

ورأت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) أن نتائج اجتماع القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري أمس، بمثابة خطوة كبيرة للأمام نحو استكمال العملية السياسية واقترابها من بلوغها غاياتها باستعادة الانتقال والحكم المدني.

وأشارت إلى أنها تراقب أنشطة النظام المعزول وتحركاته الهادفة لتقويض العملية السياسية في العاصمة والولايات داعية ما اسمتهم بقوى الثورة لكشف وفضح تلك المخططات والتصدي لها في الوقت المناسب، وفقًا للبيان.

كما دعت قوى الحرية والتغيير، كافة قوى الثورة لتعزيز عملها المشترك والتعاون فيما بينها لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني وحقه المشروع وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة.