شهر من العصيان.. هل يستجيب الاحتلال لمطالب الأسرى؟ جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع سؤال اليوم عبر مقاطع فيديو أرسلوها إلى الخط الساخن بالقناة ردًّا على هذا السؤال: “هل يستجيب الاحتلال لمطالب الأسرى الفلسطينيين بعد شهر من العصيان؟”.

وأجاب مشاركون بأن الاحتلال الإسرائيلي سيرضخ كما رضخ سابقًا لأن الأسرى صامدون وكلمتهم موحّدة.

ورأى آخرون أن الاحتلال لن يستجيب لمطالبهم لأن الحزب الحاكم في إسرائيل، متطرف وأشاروا في المقابل إلى صمت السلطة الفلسطينية وضعفها وخوفها من الاحتلال معتبرين أن هناك مقايضة سرية خطيرة بينها وبين إسرائيل، حسب رأيهم.

وفي زخم هذه المشاركات قال أحد المشاركين، إن هناك مطالب ستُلبَّى وبعضها سيُأجّل وسيتم التفاوض مع ممثلي المعتقلين، وأضاف أنه أسير سابق ويعرف كيف يتم ذلك، على حد قوله.

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم الـ29 على التوالي، خطوات (العصيان) ضد إجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير. وقد كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أمس عن رسالة جديدة من أسيرات معتقل الدامون.

وتواصل الحركة الأسيرة تنفيذ برنامجها النضالي “خطوات العصيان” الممتد منذ قرابة شهر، حتى الإعلان عن الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان “بركان الحرّيّة أو الشّهادة”.