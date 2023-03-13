هل يسلم الجيش السوداني السلطة للمدنيين؟ جمهور الجزيرة مباشر يعلق (فيديو)

أبدى عدد كبير من مشاهدي الجزيرة مباشر تشككهم في أن يسلّم المكون العسكري الذي يتولى إدارة المرحلة الانتقالية في السودان السلطة للمدنيين.

وذكروا، في مقاطع مصورة أرسلوها عبر واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن ما أثير بشأن الخلاف بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” ليس سوى خلاف إعلامي فقط.

وقالوا إنه لا يوجد خلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع، وإنما هي “بلبلة” و”تبادل أدوار” ممن لا يريدون تسليم السلطة للمدنيين.

وأضافوا أن الحديث بشأن التحول الديمقراطي يطول، ولكنْ لن يحدث شيء.

في حين رأى بعضهم أن الاتفاق بين البرهان وحميدتي سيساعد على تنفيذ الاتفاق الإطاري، آملين أن يسهم ذلك في تسريع مراحل انتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.





وكان المتحدث باسم الجيش السوداني قد أعلن في تسجيل مصور، السبت الماضي، أن القوات المسلحة ملتزمة بالاتفاق الإطاري الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية، وذلك عقب لقاء بين البرهان وحميدتي لبحث الأزمة الراهنة في البلاد.