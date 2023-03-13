جمهور الجزيرة مباشر يعلق على مبادرة المبعوث الأممي لإجراء الانتخابات في ليبيا (فيديو)

تباينت آراء جمهور الخط الساخن على قناة الجزيرة مباشر حول إمكانية إجراء انتخابات ليبية هذا العام؛ إذ استبعد بعضهم حدوثها نظرًا إلى وجود عراقيل تواجه الدولة الليبية كالانقسامات السياسية والحروب الأهلية التي شهدتها البلاد.

ورأى آخرون أنه من الممكن إجراء انتخابات في ليبيا هذا العام إذا وُجدت إرادة للتحول الديمقراطي الفعلي، وتوحّد أبناء الشعب الليبي، وانتشر الأمن والاستقرار السياسي بالبلاد.

وجاءت هذه الردود المتباينة بعد عرض المبعوث الأممي إلى ليبيا معالم مبادرته لتنظيم الانتخابات في البلاد.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية جراء الصراع بين حكومة كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.