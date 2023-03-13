جمهور الجزيرة مباشر: إعدام الشبان الفلسطينيين سيقابله تصعيد ضد الاحتلال (فيديو)

شدد جمهور الجزيرة مباشر على خطورة عمليات الإعدام الميداني التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وكان آخرها اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين، والتصعيد ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدين أن فصائل المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتهاكات قوات الاحتلال المتكررة.

وحملوا في مقاطع فيديو أرسلوها عبر واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تأجيج الأوضاع في فلسطين وتقويض كل الجهود الرامية لإعادة الاستقرار بالمنطقة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وطالبوا الشعوب العربية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندته والتظاهر للضغط على حكوماتهم من أجل الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكانت قوات إسرائيلية خاصة قد أعدمت 3 شبّان فلسطينيين بإطلاق النار عليهم داخل مركبتهم بمدخل بلدة جبع جنوب جنين.