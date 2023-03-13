تباين آراء جمهور الجزيرة مباشر بشأن افتتاح جلسات البرلمان التونسي الجديد (فيديو)

تباينت ردود فعل جمهور الجزيرة مباشر بشأن انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي الجديد.

وقال أحدهم، عبر مقاطع فيديو أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن هذا البرلمان سيستمر وسيعترف به العالم، ولن يتم الطعن فيه بسبب ضعف المعارضة.

في المقابل، ذكر أحد المشاهدين أن هذا البرلمان لا يمثل إرادة الشعب التونسي، مشيرا إلى تدني نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي لم تتجاوز 11%.

وجرت، الاثنين، الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب الذي انتُخب في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني في تصويت بمشاركة منخفضة للغاية.

ولم يُسمح للصحفيين المحليين والدوليين بحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وهو أمر يحدث لأول مرة في جلساته منذ ثورة 2011، وتم السماح فقط للتلفزيون الحكومي والإذاعة الرسمية ووكالة الأنباء الرسمية بتغطية الحدث.

ويعمل البرلمان الجديد بموجب دستور صاغه الرئيس قيس سعيّد بنفسه العام الماضي، وأقره في استفتاء بنسبة تصويت بلغت نحو 30%.

وستكون للبرلمان الجديد سلطة محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.

وحلّ سعيّد البرلمان السابق، العام الماضي، بشكل نهائي بعد أن علّق عمله في يوليو/تموز 2021، ضمن إجراءات استثنائية أخرى شملت حل مجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وأعلنت قوى سياسية ومدنية في تونس رفضها لإجراءات سعيّد الاستثنائية، وقالت إنها تُعَد “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.

أما سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.