مشهد أشبه بالأفلام.. شاب فلسطيني ينجح في الفرار من قوات الاحتلال بمخيم شعفاط (فيديو)

استطاع شاب فلسطيني الإفلات من الاعتقال بعد ملاحقة 6 جنود إسرائيليين له في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وأظهر فيديو على مواقع التواصل إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على الشاب دون إصابته، ليتمكن من تجاوز السياج المحيط بالمنطقة بعدما سلك طريقًا رمليًّا صعبًا.

شاب فلسطيني ينجح في الفرار من قوات الاحتلال بمخيم #شعفاط شمال #القدس المحتلة pic.twitter.com/mpJV4GiN9n — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 8, 2023

ويوضح الفيديو سقوط أحد الجنود لدى محاولته صعود الكثبان الرملية في المكان.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، واعتدت بوحشية على شبان، وأطلقت قنابل الغاز والصوت بكثافة، وأزالت لافتات داعمة للمقاومة الفلسطينية.