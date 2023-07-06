أحد مقاتلي كتيبة جنين للجزيرة مباشر: عملية الاحتلال فشلت وسنقاتل لآخر نفس (فيديو)

قال أحد مقاتلي كتيبة جنين إن العملية العسكرية لجيش الاحتلال في المدينة لم تنجح، وإن المقاومة مستمرة و”تمكنت من إفشال مخططات العدو”، على حد قوله.

وأكد في حديث خاص للجزيرة مباشر، الأربعاء، صمودهم ومقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي حتى “آخر نفس”.

وشدد على أن أهالي جنين “متحدين كعائلة واحد، ويشدون عضد بعضهم البعض”.

وقال إن المقاومين انتصروا على قوات الاحتلال في عدوانها الأخير على المخيم، داعيًا أن يكون النصر حليفهم دائمًا.

وأضاف “سنبقى على نهجنا هذا ولن نتخلى عنه. سننتصر وسندخل المسجد الأقصى فاتحين”.

أحد مقاتلي كتيبة #جنين للجزيرة مباشر: المقاومة انتصرت وأفشلت مخططات العدو pic.twitter.com/roU9pRdCMU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 5, 2023

​​​​​​​والاثنين، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها استخدم فيها مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية بداعي ملاحقة مسلحين، أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة نحو 120 آخرين، بينهم 20 في حالة حرجة، إضافة إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.

ومنذ مطلع العام ازدادت حدّة اعتداءات قوات الاحتلال بعدما شُكّلت في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي حكومة إسرائيلية هي الأكثر يمينية في تاريخ البلاد برئاسة بنيامين نتانياهو.