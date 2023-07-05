صور جوية للجزيرة مباشر تظهر بعض آثار الدمار في مخيم جنين (فيديو)

التقطت كاميرا الجزيرة مباشر صورًا جوية لمخيم جنين بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي وانسحابه من المكان، صباح الأربعاء.

ويظهر في الصور آثار الدمار الذي خلّفته قوات الاحتلال، فضلًا عن الاكتظاظ العمراني للمخيم حيث تناهز مساحته 0.43 كيلومتر مربع فقط، ويعيش فيه أكثر من 18 ألف فلسطيني.

وفي السنوات الأخيرة شهد المخيم عمليات اقتحام عديدة للقوات الإسرائيلية، خلّفت العديد من الشهداء فضلًا عن دمار كبير في البنية التحتية للمخيم.

وفجر الاثنين، أطلقت قوات الاحتلال عدوانًا جديدًا على المخيم، أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًّا وإصابة العشرات.

يذكر أن المخيم أسس عام 1953 لإيواء فلسطينيين هُجّروا من ديارهم إثر “النكبة” التي وقعت في العام 1948 خلال الحرب التي تلت إعلان قيام الكيان الإسرائيلي.