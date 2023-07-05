شاهد: أهالي من جنين يطردون قيادات السلطة وفتح خلال جنازة الشهداء

طرد أهالي من جنين، وفدًا من قيادات السلطة الفلسطينية وأعضاء من اللجنة المركزية في حركة فتح، من تشييع جنازة شهداء المخيم صباح اليوم الأربعاء.

وهتف المشاركون في الجنازة لطرد المسؤولين، مرددين “بره بره”، ورفضوا وجودهم بشكل تام في الجنازة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن رفض الأهالي وجود مسؤولي السلطة، هو احتجاج منهم على موقف السلطة تجاه العدوان الإسرائيلي على جنين على مدار اليومين الماضيين، الذي وصفوه بـ”المخزي”.

شاهد | أحرار الضفة يطردون محمود العالول وعزام الأحمد ومسؤولين آخرين من فتح والسلطة الفلسطينية من جنازة شهداء جنين. pic.twitter.com/kJWmXlgJBt — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 5, 2023

وحضر الجنازة عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد وصبري ومحمود العالول بالإضافة لقيادات من السلطة.

وشهدت الجنازة، حسب مقاطع الفيديو المتداولة، شدًا وجذبًا بين أهالي المخيم والمسؤولين والحراس الشخصيين لهم، حتى تم طردهم نهائيًا من موقع الجنازة.

وحسب “المركز الفلسطيني للإعلام”، قامت أجهزة السلطة الفلسطينية، مساء أمس الثلاثاء، بقمع أهالي مخيم جنين لاحتفالهم بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من المخيم.

وشيّع آلاف الفلسطينيين في موكب جنائزي مهيب شهداء جنين ومخيّمها شمالي الضفة الغربية بعد عملية عسكرية إسرائيلية، وشاركت حشود غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في موكب تشييع الشهداء من أمام المستشفى الحكومي في جنين بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم من ذويهم وعائلاتهم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد باشر، فجر الاثنين، أوسع عملية له منذ سنوات عدة في الضفة الغربية المحتلة مستخدمًا مئات الجنود وجرافات عسكرية وموجهًا ضربات بمسيّرات، مما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًّا وإصابة أكثر من 140 بينهم 30 بحالة حرجة.