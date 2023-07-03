الاحتلال يمنع الإسعاف من نقل مصابي جنين.. ورئيس البلدية: إسرائيل دمرت شبكات المياه والكهرباء (فيديو)

أظهرت كاميرا مراقبة بأحد المنازل منع قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف من الدخول إلى مخيم جنين لنقل المصابين.

وظهرت سيارة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي وهو تسدّ أحد الشوارع الرئيسية بمدخل مخيم جنين، وتمنع سيارة إسعاف فلسطينية من الدخول، بالرغم من مطالبة سيارة الإسعاف بالسماح لها بالمرور لإسعاف المصابين.

تغطية صحفية: "آثار تخريب الجرافات العسكرية الإسرائيلية الطرقات في مدخل مخيم جنين، صباح اليوم". pic.twitter.com/ZOgNn2lOlF — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 3, 2023

من جهته قال نضال أبو صالح رئيس بلدية جنين، إن الاحتلال دمّر شبكات المياه والكهرباء في جنين بشكل كامل، وإن المخيم أصبح بدون خدمات.

وأكد أبو صالح للجزيرة مباشر أن “الأجيال الفلسطينية الحالية مقاومة بالفطرة وترفض الاحتلال”.

في سياق متصل، دعت بلدية جنين في بيان على فيسبوك، جميع أهالي جنين ومخيمها إلى ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الكميات المتاحة لديهم.

وقالت إن ذلك “بسبب التدمير الكبير المتعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة للخطوط الرئيسية لشبكة المياه، ومنع طواقمنا من العمل”، كما ناشدت السكان المحافظة على ما يتوفر لديهم من التموين المنزلي.

وقطعت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الطرق التي تربط المدينة بالمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.