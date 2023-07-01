قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على فلسطينيين داخل الأقصى وتعتقل عددا منهم (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الشبان الفلسطينيين، السبت، قبل أن تعتقلهم من داخل المسجد الأقصى.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية باب الأسباط، وهو أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في القدس، ما دفع الفلسطينيين للتصدي لها.

وأفادت مواقع محلية بأن قوات الاحتلال منعت الفلسطينيين من الدخول من باب الأسباط، وسط انتشار أمني إسرائيلي مكثف في البلدة القديمة بالقدس.

قوات الاحتلال تعتدي على عدد من الشبان داخل #المسجد_الأقصى وتعتقلهم pic.twitter.com/iSH7UTb1HU — المسجد الأقصى (@AqsaMosq) July 1, 2023

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشدّدة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

#فيديو

تجمع للفلسطينيين عند باب الأسباط احد أبواب #الأقصى المغلق في اليوم الرابع من ايام عيد الأضحى… الشرطة تتبعدهم عن محيط الباب pic.twitter.com/yxed3xsUjX — Silwanic (@Silwanic1) July 1, 2023

ورغم وصاية الأردن على المسجد الأقصى إلا الفلسطينيين يتهمون إسرائيل بارتكاب انتهاكات داخل المسجد، تشمل اقتحامات تنفذها قواتها، وتقييد حرية المصلين ومحاولة تغيير الوضع القائم في المسجد.