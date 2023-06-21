فلسطيني يوثق عبر شاشة الجزيرة مباشر اعتداء المستوطنين على منزله في بلدة حوارة بنابلس (فيديو)

روى مُسن فلسطيني للجزيرة مباشر تفاصيل اعتداء مستوطنين إسرائيليين على منزله وإحراق سيارته.

وقال الفلسطيني محمد حسن إن الهجوم اليوم الثلاثاء هو الثاني عشر على بيته، حيث حرق المستوطنون في السابق سيارة له، وكسروا سيارته التي أُحرقت اليوم، كما أنهم سببوا أضرارًا كبيرة في سقف المنزل.

وأوضح أن قرب منزله من المستوطنة الإسرائيلية يجعله هدفًا للمستوطنين، مشيرًا إلى أن الاعتداءات على منزله بدأت عام 2004، وتوقفت لسنوات قبل أن تعود عام 2022.

وتحدث عن سلوك سلطات الاحتلال غير المكترث تجاه الاعتداءات على منزله، إذ جاؤوا إلى المكان بعد أن هرب المستوطنون منه.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي لم يحاول أبدًا في السابق المساعدة، كما أنه لا يتوقع تقديمها في الوقت الحالي.





وأشار إلى أن شبانًا فلسطينيين هم من منعوا المستوطنين من إكمال مخططهم بحرق المنزل بأكمله، وفقًا لقوله.

وأكد وجود المستوطنين على بُعد 500 متر فقط من منزله، لافتًا إلى أنه أوضح لجيش الاحتلال الإسرائيلي مكانهم “إلا أنه لم يحرك ساكنًا”.

وشن مستوطنون إسرائيليون، الثلاثاء، سلسلة اعتداءات في مواقع عدة بمحيط مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأضرم مستوطنون النار في حقول زراعية من أراضي حوارة جنوب نابلس. وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال منعت الدفاع المدني الفلسطيني من دخول منطقة الحرائق والسيطرة عليها.

والثلاثاء، قُتل 4 إسرائيليين وأصيب 4 بجروح في عملية إطلاق نفذها فلسطينيان استُشهدا لاحقًا.​​​​​​​