إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن شابًا أصيب “بالرصاص الحي في الرأس، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس” شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت “وفا” عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تم نقل الشاب إلى المستشفى، ووصفت حالته بالخطيرة.

اندلاع اشتباكات شديدة عقب اقتحام الاحتلال مدينة نابلس هذه الأثناء pic.twitter.com/eLAhS7PCnO — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 14, 2023

وذكرت الوكالة أن “قوات الاحتلال اقتحمت نابلس من عدة محاور، وصولًا إلى شارع المريج في منطقة رفيديا، معززة بآليات عسكرية وجرافات، واندلعت مواجهات في المنطقة”.

وأضافت أن “قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في منطقة رفيديا”.

قوات الاحتلال تقتحم منطقة رفيديا في نابلس تمهيداً لهدم منزل عائلة الطويل pic.twitter.com/Ez6lhhoOoA — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) June 14, 2023

وقالت إن “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الطويل في 13 فبراير/شباط الماضي، بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار قرب نابلس، أسفرت عن مقتل أحد جنودها”.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في 20 فبراير، وقامت بتسجيل قياساته، تمهيدًا لهدمه.

متداول .. #صور لقوات الجيش الإسرائيلي داخل منزل عائلة الأسـ،ير أسامة الطويل بشارع المريج في #نابلس لتنفيذ عملية الهدم https://t.co/iCjUO3BfmL pic.twitter.com/FOp4cOYwZ1 — وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) June 14, 2023

بدوره قال الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يقوم بعملية عسكرية في نابلس، لهدم منزل أحد المشاركين في العملية التي قتل فيها أحد جنوده.