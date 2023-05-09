فلسطين

استشهاد 2 وإصابة 3 في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب غزة (فيديو)

سيارة الشهيدين اللذين اغتالتهما مسيّرة إسرائيلية في قطاع غزة 9 مايو/أيار 2023 (مواقع التواصل)
9/5/2023-|آخر تحديث: 9/5/202309:02 PM (مكة المكرمة)

استُشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون، مساء الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بوصول جثماني شهيدين (أشلاء متفحمة) إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بعد قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة شرق بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن إحدى مقاتلاته قصفت خلية فلسطينية من مطلقي القذائف المضادة للدروع جنوبي قطاع غزة “تابعة لحركة الجهاد الاسلامي”.

وأضاف أن “الخلية” المزعومة كانت تُقلّها سيارة في طريقها إلى موقع الرمي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لبيانه.

وأوضح أن أجهزة استطلاع تابعة للجيش تابعت السيارة، مدعيا استهدافها “عندما كانت في طريقها إلى الموقع”.

من جهة أخرى، قال شهود عيان إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عددا من القذائف باتجاه المنطقة الفلسطينية القريبة من السياج الحدودي شرق خان يونس.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ ساعات فجر الثلاثاء، وأسفر عن استشهاد 13 آخرين بينهم 4 أطفال و4 نساء، وإصابة 20 بينهم إصابات وُصفت بالحرجة والخطيرة، فضلا عن إحداث دمار في الشقق السكنية والمنازل والمواقع.

وتسود حالة من الترقب في إسرائيل تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة، ردّا على العدوان فجر اليوم.

المصدر : وكالات