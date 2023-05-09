استشهاد 2 وإصابة 3 في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب غزة (فيديو)

استُشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون، مساء الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

لحظة استهداف سيارة في خان يونس بقطاع غزة ما أسفر عن سقوط شهيدين وإصابة اثنين آخرين#الجزيرة_مباشر | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/RUMufTGavB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 9, 2023

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بوصول جثماني شهيدين (أشلاء متفحمة) إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بعد قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة شرق بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس.

כלי טיס של חיל-האוויר תקף לפני זמן קצר חוליית נ״ט של ארגון הטרור גא"פ שנסעה ברכב בדרכה לעמדת ירי, בעיר חאן יונס שבדרום רצועת עזה. כלי תצפית של צה"ל עקבו אחר פעילות החוליה ותקפו אותה כשהייתה בדרכה לעמדת הירי. חיל-האוויר ימשיך לפעול על מנת לשמר את ביטחונם של תושבי מדינת ישראל. pic.twitter.com/lPDqbzZftr — Israeli Air Force (@IAFsite) May 9, 2023

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن إحدى مقاتلاته قصفت خلية فلسطينية من مطلقي القذائف المضادة للدروع جنوبي قطاع غزة “تابعة لحركة الجهاد الاسلامي”.

وأضاف أن “الخلية” المزعومة كانت تُقلّها سيارة في طريقها إلى موقع الرمي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لبيانه.

وأوضح أن أجهزة استطلاع تابعة للجيش تابعت السيارة، مدعيا استهدافها “عندما كانت في طريقها إلى الموقع”.

من جهة أخرى، قال شهود عيان إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عددا من القذائف باتجاه المنطقة الفلسطينية القريبة من السياج الحدودي شرق خان يونس.

استهدف الطيران الإسرائيلي سيارة في غزة. تم انتشال شهيدين من السيارة#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/VRnjL6TBPG — عمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) May 9, 2023

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ ساعات فجر الثلاثاء، وأسفر عن استشهاد 13 آخرين بينهم 4 أطفال و4 نساء، وإصابة 20 بينهم إصابات وُصفت بالحرجة والخطيرة، فضلا عن إحداث دمار في الشقق السكنية والمنازل والمواقع.

وتسود حالة من الترقب في إسرائيل تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة، ردّا على العدوان فجر اليوم.