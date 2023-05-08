فلسطين

تفاعل واسع مع مقاطع متداولة “للعشاء الأخير” لشهيدي طولكرم في الضفة الغربية (فيديو)

8/5/2023

أثار مشهد العشاء الأخير للشهيدين حمزة خريوش وسامر الشافعي اللذين استشهدا في اشتباك مسلح مع الاحتلال صباح السبت، في طولكرم شمال الضفة المحتلة، تفاعلات واسعة من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت صورة متداولة، مشهد وعاء ورق العنب المطهو وبجانبه البطيخ أعلى مجلى المطبخ، وهو الطعام الذي أعدته والدة الشهيد الشافعي له ولرفاقه معه قبيل استشهادهما.

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الصورة، معبرين عن حزنهم وتضامنهم مع ذوي الشهداء، قائلين إن طعامهم عند الله خير وأبقى.

وعلقت الكاتبة الفلسطينية هبة أبو ندى عبر فيسبوك “كان العشاء في الجنة أسبق، لا بأس يا أمهم لن يبقوا جياعًا، موائد الله أشهى”.

 

وكتب حساب شعوب ضد التطبيع عبر تويتر “العشاء الأخير للشهيدين حمزة خريوش وسامر الشافعي في مخيم طولكرم. يجمعنا الموت في آخر المطاف ولكن كيف يرى المطبع نفسه وقد أدرك أن التطبيع خيانة”.

وغرّدت المغردة تسنيم النجار عبر تويتر “نتقاسم الموت، كما نتقاسم الحياة”، مضيفة “#العشاء_الأخير لشهداء طولكرم.. لله دركم، وعلى الله أجركم، وسلامٌ عليكم بما صبرتم وجاهدتم، ونسأل الله أن يتقبلكم”.

ودونت الناشطة لينا الرفاعي معلقة “رِفاق دُنيا زائلة ورِفاق جنة الله الخالدة هنيئاَ لكم الشَهادة يا مَن فَديتم أنفسُكم لله ودِينه”.

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند