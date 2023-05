قوات الاحتلال تهدم مدرسة ابتدائية فلسطينية في الضفة الغربية والاتحاد الأوربي يستنكر

هدمت قوات الاحتلال فجر الأحد مدرسة “التحدي 5” الأساسية المختلطة في قرية “جب الذيب” النائية شرق بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، فيما عبّر الاتحاد الأوربي الممول لبناء المدرسة عن “صدمته”.

وأدان الاتحاد الأوربي الخطوة معتبرًا أنها غير قانونية في وقت ادعت منظمة إسرائيلية يمينية قدمت الالتماس ضد المدرسة أن الفلسطينيين “استولوا” على الأرض.

وتقع المدرسة في المنطقة “ج” بالضفة الغربية المحتلة حيث من شبه المستحيل للفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء.

وقامت “جرافات إسرائيلية” فجر الأحد بهدم المدرسة المبنية من “الكرافانات” والصفيح بعد تفريغها من محتوياتها إثر انتهاء مهلة الشهرين التي منحت لإخلاء الموقع.

من جهتها، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان، إن “قوات الاحتلال هدمت المدرسة بعد أن رفضت محكمة الاحتلال وعلى مدار الشهور الماضية كل الالتماسات المقدمة من أجل إلغاء الهدم”.

وأضافت الهيئة، أن “عملية الهدم تخالف أبسط الشرائع والقوانين في العالم”، وطالبت بـ”محاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جريمتها المستمرة”.

وذكرت أنها ستعيد بناء المدرسة، وكل البناء الفلسطيني الذي يهدم بفعل “القوة الغاشمة”.

من جهته، طالب الاتحاد الأوربي في الأراضي الفلسطينية إسرائيل بـ”احترام حق الأطفال في التعليم”، مضيفًا “على إسرائيل وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء”.

وكتب الاتحاد في تغريدة على تويتر أن عمليات الهدم “لا تؤدي إلا إلى زيادة معاناة السكان الفلسطينيين ومزيد من التصعيد للأجواء المتوترة فعلًا”.

2/2 Israel should halt all demolitions and evictions, which will only increase the suffering of the Palestinian population and further escalate an already tense environment.

— EU and Palestinians (@EUpalestinians) May 7, 2023